Оперативный штаб сообщил о новом минимуме числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус нашли у 5395 человек. Это минимум с 23 апреля

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России выявили 5395 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Это минимальный показатель с 23 апреля. Тогда в стране заболели 4774 человека.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 823 515 человек. По этом показателю Россия занимает четвертое место в мире, следом за США, Бразилией и Индией.

Выздоровели за последние сутки 8888 человек (612 217 за все время эпидемии). Число пациентов, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 197 794.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 674 (накануне — 694). Восьмой день подряд в столице фиксируют более 600 инфицированных.