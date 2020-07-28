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Пандемия коронавируса ,  
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Оперативный штаб сообщил о новом минимуме числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус нашли у 5395 человек. Это минимум с 23 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России выявили 5395 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Это минимальный показатель с 23 апреля. Тогда в стране заболели 4774 человека.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 823 515 человек. По этом показателю Россия занимает четвертое место в мире, следом за США, Бразилией и Индией.

Выздоровели за последние сутки 8888 человек (612 217 за все время эпидемии). Число пациентов, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 197 794.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 674 (накануне — 694). Восьмой день подряд в столице фиксируют более 600 инфицированных.

Помимо Москвы, лишь в одном регионе за сутки заболели более 200 человек. У 209 пациентов коронавирус впервые был выявлен в Свердловской области.

Более ста заболевших выявлены также в следующих регионах:

  • Ханты-Мансийский АО — 187,
  • Санкт-Петербург — 168,
  • Мурманская область — 164,
  • Нижегородская область — 163,
  • Иркутская область — 162,
  • Красноярский край — 153,
  • Ямало-Ненецкий АО — 136,
  • Ростовская область — 133,
  • Московская область — 126,
  • Челябинская область — 124,
  • Алтайский край — 121,
  • Омская область — 115,
  • Ульяновская область — 110,
  • Ставропольский край — 110,
  • Приморский край — 110,
  • Оренбургская область — 109,
  • Новосибирская область — 103,
  • Хабаровский край — 101.
Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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