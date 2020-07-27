Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

Вьетнамские власти утверждают, что в городе Дананге выявили новый тип коронавируса, более заразный, чем прежде. Город закрывается для туристов, в нем вновь вводятся дополнительные меры безопасности

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Во вьетнамском Дананге — крупном городе и одном из главных курортов страны — зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Речь идет о распространении нового, более заразного типа коронавируса SARS-COV-2, говорится в сообщении на правительственном портале.

В связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters, из Дананга было решено эвакуировать туристов. Всего эвакуации подлежат порядка 80 тыс. человек. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, поэтому в основном в городе сейчас находятся туристы из других регионов Вьетнама. Их будут вывозить в родные регионы специальными авиарейсами, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин и сообщить о состоянии своего здоровья властям.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

За последние сутки в Дананге и его окрестностях было выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Это достаточно большое число для страны, в которой с начала эпидемии, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено лишь 420 случаев заражения. Как отмечает The Guardian, вспышка в Дананге — это первый зафиксированный случай распространения вируса в стране с апреля.

Из четырех зараженных двое находятся в тяжелом состоянии, и им требуются аппараты искусственной вентиляции легких.