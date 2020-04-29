К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются после пандемии коронавируса

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств. Такое происходит впервые за всю историю премии.

В сообщении указано, что новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются.

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