В Техасе в начале мая снимут часть введенных из-за COVID-19 ограничений

Штат Техас с 1 мая снимет часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, передает Texas Tribune.

По его словам, в четверг, 30 апреля, истекает срок указа, согласно которому жители не могут покидать дома без серьезных причин. Губернатор отметил, что с пятницы откроются магазины розничной торговли, рестораны, кинотеатры и торговые центры. В помещения можно будет пускать не более 25% от максимальной численности посетителей, на которые они рассчитаны. Помимо этого возобновят работу музеи и библиотеки.

Эббот сообщил, что пока не будут открываться парикмахерские, бары и спортивные залы. Он выразил надежду, что они смогут начать работу не позднее середины мая. Губернатор заявил, что бизнес может потерять лицензию, если не будет следовать новым предписаниям.

Он рассказал, что вторая фаза снятия ограничений может начаться 18 мая, если власти получат данные об отсутствии вспышки коронавируса. По его словам, тогда бизнес сможет увеличить загрузку до 50%.