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В Техасе в начале мая снимут часть введенных из-за COVID-19 ограничений

Штат Техас с 1 мая снимет часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, передает Texas Tribune.

По его словам, в четверг, 30 апреля, истекает срок указа, согласно которому жители не могут покидать дома без серьезных причин. Губернатор отметил, что с пятницы откроются магазины розничной торговли, рестораны, кинотеатры и торговые центры. В помещения можно будет пускать не более 25% от максимальной численности посетителей, на которые они рассчитаны. Помимо этого возобновят работу музеи и библиотеки.

Трамп снимет карантин в три этапа
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Дональд Трамп

Эббот сообщил, что пока не будут открываться парикмахерские, бары и спортивные залы. Он выразил надежду, что они смогут начать работу не позднее середины мая. Губернатор заявил, что бизнес может потерять лицензию, если не будет следовать новым предписаниям.

Он рассказал, что вторая фаза снятия ограничений может начаться 18 мая, если власти получат данные об отсутствии вспышки коронавируса. По его словам, тогда бизнес сможет увеличить загрузку до 50%.

В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что власти штатов имеют право снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Глава государства отметил, что их стоит снимать только тогда, когда в течение двух недель фиксируется снижение числа заболевших и людей с симптомами коронавируса. По словам Трампа, возвращение штатов к нормальной жизни должно проводиться в три этапа.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США выявили более 985 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 56 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Техас, коронавирус, ограничения
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