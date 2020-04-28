Пандемия коронавируса , 28 апр, 21:08
0
В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Всего за время эпидемии в стране после заражения коронавирусом скончались более 57 тыс. человек.
Количество сделанных тестов на COVID-19 превысило 5,6 млн.
Материал дополняется.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.