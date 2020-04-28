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В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Всего за время эпидемии в стране после заражения коронавирусом скончались более 57 тыс. человек.

Количество сделанных тестов на COVID-19 превысило 5,6 млн.

Материал дополняется.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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