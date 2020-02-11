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Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по телерейтингам в США

Телетрансляция церемонии вручения «Оскара» теряет рейтинги. В этом году передачу посмотрели только 23,6 млн человек в США, хотя обычно она соревнуется по популярности с финалом Национальной футбольной лиги
Пон Чжун-Хо (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

В 2020 году церемония вручения кинопремии «Оскар» стала самой непопулярной за все время подсчета рейтингов передачи, сообщает ABC News со ссылкой на данные Nielsen. Ее аудитория в США составила 23,6 млн человек.

Предыдущий антирекорд — 26,5 млн человек — был поставлен в 2018 году. Трансляцию церемонии в этом году вел телеканал ABC.

Церемония вручения «Оскара» в США на протяжении большей части последних двух десятилетий входила в список самых рейтинговых программ американского телевидения. Ее аудитория составляла от 35 млн до 45 млн человек, что иногда позволяло претендовать на звание второй самой популярной передачи ТВ, после трансляции «Супербоула» (Super Bowl — финальная игра в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США).

Красная ковровая дорожка церемонии «Оскар». Фоторепортаж
Фотогалерея 

ABC News, оценивая причины снижения популярности трансляции, приводит мнения кинокритиков, которые сочли церемонию 2020 года скучной и предсказуемой. Так, портал цитирует мнение Тома О'Нила, обозревателя Goldderby, который занимается освещением «Оскара» и фильмов-претендентов. «Единственным, что вызывало волнение в этот вечер, было ожидание объявления лучшей картины, при этом среднестатистический кинозритель не видел «Паразитов» или «1917», поэтому их это не слишком тронуло», — считает он.

Еще одной причиной снижения телерейтингов церемонии ABC News называет растущую популярность трансляций в Сети и стриминговых сервисов, которые не учитываются традиционными средствами измерения.

В этом году премию за лучший фильм получила южнокорейская драма «Паразиты», также выигравшая еще три статуэтки — как лучший международный фильм, за лучший оригинальный сценарий и за режиссерскую работу (Пон Чжун Хо). Это первая в истории картина, завоевавшая «Оскар» одновременно в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм».

Еще одним претендентом на победу считался британский фильм «1917» о событиях Первой мировой войны (эксперты Goldderby прогнозировали именно его успех), однако в итоге он завоевал три премии в технических номинациях, в том числе за лучшую операторскую работу.

Победители премии «Оскар». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вручение премии Американской академии киноискусств проходит с 1929 года, с 1953-го ведутся ее телевизионные трансляции.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Оскар», рейтинг, церемония, аудитория, Nielsen
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