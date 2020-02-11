Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по телерейтингам в США

Телетрансляция церемонии вручения «Оскара» теряет рейтинги. В этом году передачу посмотрели только 23,6 млн человек в США, хотя обычно она соревнуется по популярности с финалом Национальной футбольной лиги

Пон Чжун-Хо (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

В 2020 году церемония вручения кинопремии «Оскар» стала самой непопулярной за все время подсчета рейтингов передачи, сообщает ABC News со ссылкой на данные Nielsen. Ее аудитория в США составила 23,6 млн человек.

Предыдущий антирекорд — 26,5 млн человек — был поставлен в 2018 году. Трансляцию церемонии в этом году вел телеканал ABC.

Церемония вручения «Оскара» в США на протяжении большей части последних двух десятилетий входила в список самых рейтинговых программ американского телевидения. Ее аудитория составляла от 35 млн до 45 млн человек, что иногда позволяло претендовать на звание второй самой популярной передачи ТВ, после трансляции «Супербоула» (Super Bowl — финальная игра в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США).

ABC News, оценивая причины снижения популярности трансляции, приводит мнения кинокритиков, которые сочли церемонию 2020 года скучной и предсказуемой. Так, портал цитирует мнение Тома О'Нила, обозревателя Goldderby, который занимается освещением «Оскара» и фильмов-претендентов. «Единственным, что вызывало волнение в этот вечер, было ожидание объявления лучшей картины, при этом среднестатистический кинозритель не видел «Паразитов» или «1917», поэтому их это не слишком тронуло», — считает он.