ТАСС: в экспертизах говорится, в «Крокусе» стреляли в упор и в спину убегавшим

Эксперты рассказали о характере ранений у людей в «Крокус Сити Холле»

Террористы вели хаотичный огонь по убегающим посетителям «Крокуса», многие ранены в спину, следует из заключений о смерти. Погибли не менее 137 человек, еще 152 получили ранения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы стреляли в упор и в спину убегавшим, следует из заключений о смерти, выданных родственникам, передает ТАСС.

«В заключении указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, что стреляли хаотично по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно», — рассказал агентству житель Москвы, опознавший дочь.

Многие заключения не уточняют первопричину смерти. Опрошенные агентством эксперты пояснили, что ее не указывают, так как любое из полученных ранений смертельно и невозможно выяснить, какое стало первичным.

В морге бюро судебно-медицинской экспертизы продолжается опознание погибших. Для опознания некоторых погибших, тела которых нашли в сгоревшем концертном зале, будут проведены ДНК-экспертизы, на это уйдет примерно две недели.

По последним данным, погибли 137 человек, еще 152 пострадали. В больницах остаются 97 человек.

Поисковую операцию продлили до вечера 26 марта. Первоначально ее намеревались завершить двумя днями ранее, к вечеру 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел. Ночью произошло обрушение крыши. Завалы продолжают разбирать.

ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых спецслужба считает непосредственными участниками нападения.