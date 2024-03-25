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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Эксперты рассказали о характере ранений у людей в «Крокус Сити Холле»

ТАСС: в экспертизах говорится, в «Крокусе» стреляли в упор и в спину убегавшим
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Террористы вели хаотичный огонь по убегающим посетителям «Крокуса», многие ранены в спину, следует из заключений о смерти. Погибли не менее 137 человек, еще 152 получили ранения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы стреляли в упор и в спину убегавшим, следует из заключений о смерти, выданных родственникам, передает ТАСС.

«В заключении указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, что стреляли хаотично по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно», — рассказал агентству житель Москвы, опознавший дочь.

Многие заключения не уточняют первопричину смерти. Опрошенные агентством эксперты пояснили, что ее не указывают, так как любое из полученных ранений смертельно и невозможно выяснить, какое стало первичным.

В морге бюро судебно-медицинской экспертизы продолжается опознание погибших. Для опознания некоторых погибших, тела которых нашли в сгоревшем концертном зале, будут проведены ДНК-экспертизы, на это уйдет примерно две недели.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

По последним данным, погибли 137 человек, еще 152 пострадали. В больницах остаются 97 человек.

Поисковую операцию продлили до вечера 26 марта. Первоначально ее намеревались завершить двумя днями ранее, к вечеру 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел. Ночью произошло обрушение крыши. Завалы продолжают разбирать.

ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых спецслужба считает непосредственными участниками нападения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крокус Сити Холл экспертиза погибшие
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