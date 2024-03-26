 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Таджикская диаспора объяснила рекомендацию не выходить из дома по вечерам

В таджикской диаспоре объяснили рекомендацию не выходить из дома по вечерам
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Baza накануне сообщила о рекомендации гражданам Таджикистана в России не выходить из дома по вечерам и не посещать массовые мероприятия. Глава таджикской диаспоры подтвердил РБК эту информацию, отметив, что «обстановка сложная»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Рекомендации гражданам Таджикистана в России не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам связаны с желанием предотвратить возможные конфликты на национальной почве из-за сложившейся «сложной ситуации». Об этом РБК заявил глава таджикской диаспоры «Сомон» и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев.

Ранее о том, что гражданам Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле» рекомендовали не выходить на улицу по вечерам, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, ряд работодателей также попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.

Мирзоев подтвердил эту информацию, отметив, что лично распространял эти рекомендации. «В такой сложной обстановке лучше провести профилактику и предотвратить различного рода национальные конфликты. Ситуация, конечно же, сложная, поэтому мы рекомендовали — не обязывали — рекомендовали не поддаваться на провокации и самим не провоцировать, не создавать массовые сборы, не проводить массовые мероприятия для того, чтобы не создавать конфликтных ситуаций и не создавать проблем для местного населения и для остальных мигрантов», — сказал глава диаспоры.

По его словам, сегодня люди насторожены и любой конфликт на бытовой почве может перерасти в межнациональную рознь. «Поэтому мы предупредили и попросили своих граждан соблюдать меры безопасности для предотвращения экстремистских поползновений», — подчеркнул он.

В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России). По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Читайте на РБК Pro
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Таджикистан диаспора рекомендации межнациональный конфликт теракт «Крокус Сити Холл»
Материалы по теме
Таджикистан опроверг причастность граждан страны к теракту в «Крокусе»
Политика
В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Политика
Рахмон назвал теракт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 16:48
МИД счел данные о неверии в причастность Киева к теракту «матерью фейков» Политика, 21:17
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 21:12
Подмосковье выплатило средства 52 пострадавшим в теракте Общество, 21:10
Еврокомиссия оценила уровень террористической угрозы в Европе Политика, 21:04
Спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса» Общество, 20:57
VEON объявил о продаже доли в «Beeline Кыргызстан» Бизнес, 20:53
«Самолет» заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов Инвестиции, 20:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Спорт, 20:40
В Курской области обстреляли село Горналь Политика, 20:39
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Политика, 20:24
В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте Общество, 20:22
Таджикская диаспора объяснила рекомендацию не выходить из дома по вечерам Политика, 20:21
МЧС опубликовало новый список погибших в «Крокус Сити Холле» Общество, 20:09
Глава МИД Бразилии в разговоре с Лавровым осудил теракт в «Крокусе» Политика, 19:58