Таджикская диаспора объяснила рекомендацию не выходить из дома по вечерам

Baza накануне сообщила о рекомендации гражданам Таджикистана в России не выходить из дома по вечерам и не посещать массовые мероприятия. Глава таджикской диаспоры подтвердил РБК эту информацию, отметив, что «обстановка сложная»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Рекомендации гражданам Таджикистана в России не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам связаны с желанием предотвратить возможные конфликты на национальной почве из-за сложившейся «сложной ситуации». Об этом РБК заявил глава таджикской диаспоры «Сомон» и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев.

Ранее о том, что гражданам Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле» рекомендовали не выходить на улицу по вечерам, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, ряд работодателей также попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.

Мирзоев подтвердил эту информацию, отметив, что лично распространял эти рекомендации. «В такой сложной обстановке лучше провести профилактику и предотвратить различного рода национальные конфликты. Ситуация, конечно же, сложная, поэтому мы рекомендовали — не обязывали — рекомендовали не поддаваться на провокации и самим не провоцировать, не создавать массовые сборы, не проводить массовые мероприятия для того, чтобы не создавать конфликтных ситуаций и не создавать проблем для местного населения и для остальных мигрантов», — сказал глава диаспоры.

По его словам, сегодня люди насторожены и любой конфликт на бытовой почве может перерасти в межнациональную рознь. «Поэтому мы предупредили и попросили своих граждан соблюдать меры безопасности для предотвращения экстремистских поползновений», — подчеркнул он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России). По делу о теракте задержали 11 подозреваемых. Четверых из них — непосредственных исполнителей теракта — Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.