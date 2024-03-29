 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов обжаловал арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Алишер Касимов
Алишер Касимов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов обжаловал свой арест, свидетельствует картотека Басманного суда. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.

Касимов зарегистрирован в районе Путилково и владеет кафе «Чайхана», которое ранее закрыли. Мужчина является гражданином России. Ранее у него также был паспорт Киргизии, однако Касимов вышел из гражданства страны в 2014 году.

Следствие полагает, что мужчина сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам фигурант подчеркивал, что не был осведомлен о планах террористов. «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через «Авито.ру» написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — говорил он. Касимов заявил о своей невиновности.

Следователи нашли схрон с оружием террористов из «Крокуса»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего по делу о теракте в «Крокусе» проходят 12 человек, в том числе четверо предполагаемых нападавших. Восьмерых фигурантов уже арестовали. Кроме Касимова, арест обжаловали Исроил Исломов и его сын Аминчон Исломов. По делу проходит и брат последнего Диловар Исломов.

По версии Следственного комитета, все трое Исломовых были пособниками террористов. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

Теги
Крокус Сити Холл теракт арест Басманный суд
Материалы по теме
Умер получивший пулевые ранения при теракте в «Крокусе» белорус
Общество
Следователи нашли схрон с оружием террористов из «Крокуса»
Общество
The Korea Herald извинилась за карикатуру о теракте в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Pro, 12:00
Эксперты допустили возможность досрочного выхода экс-главы FTX на свободу Крипто, 12:00
В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО Бизнес, 11:56
Жителя ЛНР задержали за сбор данных для разведки Украины Политика, 11:51
Сырский охарактеризовал причины отставки Залужного Политика, 11:46
Как сделать парник своими руками. Пошаговая инструкция Недвижимость, 11:46
В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч во время матчей Спорт, 11:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день Общество, 11:35
Олимпийского чемпиона задержали в Новосибирске по делу о мошенничестве Спорт, 11:31
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 11:30
В «Крокусе» погиб полковник ГРУ Общество, 11:28
Разработчик уволился и забрал ПО с собой: как избежать такой ситуации Pro, 11:16
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 11:09
УАЗ возобновил выпуск «экспедиционных буханок» Авто, 11:02