Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Алишер Касимов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов обжаловал свой арест, свидетельствует картотека Басманного суда. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.

Касимов зарегистрирован в районе Путилково и владеет кафе «Чайхана», которое ранее закрыли. Мужчина является гражданином России. Ранее у него также был паспорт Киргизии, однако Касимов вышел из гражданства страны в 2014 году.

Следствие полагает, что мужчина сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам фигурант подчеркивал, что не был осведомлен о планах террористов. «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через «Авито.ру» написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — говорил он. Касимов заявил о своей невиновности.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» проходят 12 человек, в том числе четверо предполагаемых нападавших. Восьмерых фигурантов уже арестовали. Кроме Касимова, арест обжаловали Исроил Исломов и его сын Аминчон Исломов. По делу проходит и брат последнего Диловар Исломов.

По версии Следственного комитета, все трое Исломовых были пособниками террористов. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.