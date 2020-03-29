В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек Общество, 12:26 Боксер Пакьяо ушел на карантин после контакта с филиппинским политиком Спорт, 12:26 Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми Общество, 12:23 В Москве за сутки выявили 197 новых заболевших коронавирусом Общество, 12:10 WSJ сообщила о слежке властей США за гражданами из-за коронавируса Общество, 12:08 Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию Общество, 11:56 Эксперты назвали самые неудачные трансферы сезона в чемпионате Испании Спорт, 11:48 В Москве подтвердили коронавирус у 13 детей Общество, 11:37 В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом Общество, 11:34 СМИ сообщили об интересе ЦСКА к двукратному чемпиону Германии Спорт, 11:25 Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. Общество, 11:24 Собянин сообщил об отслеживании передвижений пожилых людей через телефон Общество, 11:20 В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом Общество, 11:10 Собянин заявил о выполнении большинством жителей рекомендации сидеть дома Общество, 11:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом

Общее количество летальных случаев выросло до восьми, из них шесть в Москве. Всего в России зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения
Оренбургская областная клиническая инфекционная больница (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее количество летальных случаев выросло до восьми. Из них шесть в Москве, один в Петербурге и один в Оренбургской области.

Также за сутки было выявлено 270 случаев заражения, всего в стране с момента начала пандемии зафиксировано 1534 человека, инфицированных коронавирусом. Большая часть из них находится в Москве (1014).

При этом 15 человек вылечились от коронавируса за последние сутки. Всего в России выздоровели 64 человека.

Одновременно с последними данными оперштаб Москвы сообщил о смерти 90-летнего пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Пациент также страдал другими заболеваниями: хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом.

Накануне также стало известно о смерти первого пациента с коронавирусом в Петербурге. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что причина его смерти будет установлена после вскрытия.

Путин поручил определить пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Общество

С 28 марта в России по распоряжению президента Владимира Путина начались длинные выходные, которые стали еще одной мерой борьбы с распространением коронавируса в России. Президент подчеркнул, что зарплата россиян на время выходных сохранится, а также будут работать все структуры жизнеобеспечения (продовольственные магазины, банки, аптеки, транспорт, больницы).

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил граждан страны провести все выходные вне общественных пространств. «Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы принимаем. <...> Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас», — сказал глава правительства. Он назвал походы в торговые центры и развлечения в такое время неоправданным риском, так как последние случаи заражения происходили во время поездок или посещения публичных мест.

Помимо этого, накануне Россия закрыла свои границы, в том числе ограничив движение через автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты, а также через сухопутный участок границы между Россией и Белоруссией.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Мария Лисицына
Теги: смерть, заражение, смертность, коронавирус
Материалы по теме
Собянин заявил о более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в Москве
Общество
WSJ сообщила о слежке властей США за гражданами из-за коронавируса
Общество
В Москве подтвердили коронавирус у 13 детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter