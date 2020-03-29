В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом

Общее количество летальных случаев выросло до восьми, из них шесть в Москве. Всего в России зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения

Оренбургская областная клиническая инфекционная больница (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее количество летальных случаев выросло до восьми. Из них шесть в Москве, один в Петербурге и один в Оренбургской области.

Также за сутки было выявлено 270 случаев заражения, всего в стране с момента начала пандемии зафиксировано 1534 человека, инфицированных коронавирусом. Большая часть из них находится в Москве (1014).

При этом 15 человек вылечились от коронавируса за последние сутки. Всего в России выздоровели 64 человека.

Одновременно с последними данными оперштаб Москвы сообщил о смерти 90-летнего пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Пациент также страдал другими заболеваниями: хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом.