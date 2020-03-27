Мишустин посоветовал гражданам не покидать дома следующую неделю

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Глава правительства призвал граждан не покидать дома и избегать общественных пространств следующую неделю из-за угрозы распространения нового коронавируса. Такое заявление он сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы принимаем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас», — сказал Мишустин.

Политик попросил отказаться от поездок, кроме крайне необходимых, и развлечений и походов в торговые центры. Сейчас это неоправданный риск, поскольку большинство новых случаев заболевания связаны с поездками или посещением публичных мест.

Мишустин уточнил, что введение ограничительных мер уже помогло выиграть время в борьбе с COVID-19.

Ранее премьер потребовал распространить на следующей неделе ограничения, принятые в столице и Московской области, на всю страну. Также он поручил подсчитать объем средств, необходимых субъектам России для сдерживания эпидемии.