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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин посоветовал гражданам не покидать дома следующую неделю

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Глава правительства призвал граждан не покидать дома и избегать общественных пространств следующую неделю из-за угрозы распространения нового коронавируса. Такое заявление он сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы принимаем, и провести следующую неделю вне общественных пространств. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас», — сказал Мишустин.

Политик попросил отказаться от поездок, кроме крайне необходимых, и развлечений и походов в торговые центры. Сейчас это неоправданный риск, поскольку большинство новых случаев заболевания связаны с поездками или посещением публичных мест.

Мишустин уточнил, что введение ограничительных мер уже помогло выиграть время в борьбе с COVID-19.

Ранее премьер потребовал распространить на следующей неделе ограничения, принятые в столице и Московской области, на всю страну. Также он поручил подсчитать объем средств, необходимых субъектам России для сдерживания эпидемии.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта длинные выходные с 28 марта по 5 апреля. Нерабочая неделя не относится к работникам непрерывно действующих предприятий.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, ограничительные меры
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