Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Марка Захарова

«Россия 1», «Первый канал» и НТВ в вечернем эфире покажут передачи, посвященные памяти режиссера. Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни

Марк Захаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Телеканал «Россия 1» внес изменения в программу передач в память о режиссере Марке Захарове, сообщили РБК в пресс-службе ВГТРК.

В эфире будут показаны фильм «Тот самый Мюнхгаузен», а также выпуск программы «Белая студия». Кроме того, Захарову будет посвящен выпуск вечернего шоу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Как следует из расписания на сайте телеканала, шоу с Малаховым покажут в 18:00 мск, «Белую студию» — в 01:00 мск 29 сентября, «Мюнхгаузена» — в 01:40 мск.

На «Первом канале» изменится тема выпуска передачи «Сегодня вечером». «Запланирован был выпуск, посвященный [фигуристке Ирине] Родниной. Будет выпуск памяти Марка Захарова», — сообщили РБК в пресс-службе телеканала. На сайте в расписании указано, что выпуск выйдет в 19:30 мск.

Изменения произошли и в сетке НТВ: в позднем эфире выйдет документальный фильм памяти Марка Захарова, рассказали РБК в пресс-службе телеканала. На момент публикации в расписании на сайте канала фильм заявлен не был.