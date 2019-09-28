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Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Марка Захарова
«Россия 1», «Первый канал» и НТВ в вечернем эфире покажут передачи, посвященные памяти режиссера. Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни
Марк Захаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Телеканал «Россия 1» внес изменения в программу передач в память о режиссере Марке Захарове, сообщили РБК в пресс-службе ВГТРК.

В эфире будут показаны фильм «Тот самый Мюнхгаузен», а также выпуск программы «Белая студия». Кроме того, Захарову будет посвящен выпуск вечернего шоу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Как следует из расписания на сайте телеканала, шоу с Малаховым покажут в 18:00 мск, «Белую студию» — в 01:00 мск 29 сентября, «Мюнхгаузена» — в 01:40 мск.

На «Первом канале» изменится тема выпуска передачи «Сегодня вечером». «Запланирован был выпуск, посвященный [фигуристке Ирине] Родниной. Будет выпуск памяти Марка Захарова», — сообщили РБК в пресс-службе телеканала. На сайте в расписании указано, что выпуск выйдет в 19:30 мск.

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Изменения произошли и в сетке НТВ: в позднем эфире выйдет документальный фильм памяти Марка Захарова, рассказали РБК в пресс-службе телеканала. На момент публикации в расписании на сайте канала фильм заявлен не был.

Режиссер театра и кино, худрук «Ленкома» Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Как сообщили РБК в «Ленкоме», у него было второе воспаление легких.

Соболезнования в связи со смертью режиссера выразили актеры, в том числе Михаил Боярский и Олег Басилашвили, президент России Владимир Путин и глава Минкультуры Владимир Мединский. Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата и время похорон пока не известны.

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Захаров поставил такие спектакли, как «Юнона и Авось», «В списках не значится», «Королевские игры» и «Поминальная молитва». Среди самых известных его киноработ — ленты «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев» и «Убить дракона».

Авторы: Любовь Порываева, Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Теги: Марк Захаров, новости РБК, телеканалы
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