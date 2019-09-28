Ему было 85 лет. В конце августа его госпитализировали с подозрением на воспаление легких

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Умер режиссер Марк Захаров. Об этом РБК сообщили в дирекции театра «Ленком», где он работал художественным руководителем.

«Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких», — заявил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Время и место похорон пока неизвестно. 20 августа худрука «Ленкома» госпитализировали в клиническую больницу им. Боткина с подозрением на воспалении легких. Варшавер 27 августа говорил, что Захаров вылечился. Актера выписали 9 сентября.

«Это колоссальная потеря для нашего театра, для российского театрального искусства, для всех нас, потому что мы семья. Это больно. Я ошарашен», —сообщил РБК актер Александр Лазарев.