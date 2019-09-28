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Умер режиссер Марк Захаров
Ему было 85 лет. В конце августа его госпитализировали с подозрением на воспаление легких
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Умер режиссер Марк Захаров. Об этом РБК сообщили в дирекции театра «Ленком», где он работал художественным руководителем.

«Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких», — заявил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Время и место похорон пока неизвестно. 20 августа худрука «Ленкома» госпитализировали в клиническую больницу им. Боткина с подозрением на воспалении легких. Варшавер 27 августа говорил, что Захаров вылечился. Актера выписали 9 сентября.

«Это колоссальная потеря для нашего театра, для российского театрального искусства, для всех нас, потому что мы семья. Это больно. Я ошарашен», —сообщил РБК актер Александр Лазарев.

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«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

«Я пока еще не очухался. Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех для нас. Это целый пласт жизни ушел», — заявил РБК актер Михаил Боярский.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»).

Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры».

Захаров прославился и как кинорежиссер, создававший фильмы в том числе по произведениям Григория Горина и Евгения Шварца, а также по собственным сценариям. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».

Марк Захаров — обладатель различных премий и государственных наград. В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Марк Захаров
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