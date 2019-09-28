Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 13:01 «Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров Общество, 12:48  Боярский назвал бедой смерть Марка Захарова Общество, 12:38 В «Ленкоме» назвали причину смерти Марка Захарова Общество, 12:33 Умер режиссер Марк Захаров Общество, 12:22 Синоптики пообещали москвичам потепление и ясную погоду 28 сентября Общество, 12:16 Порошенко назвал тревожной новость об отставке Волкера Политика, 12:12 Российский пилот Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3» Спорт, 12:01 Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух нетрезвых пассажиров Общество, 11:51 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 11:31 Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал с победы кенийской бегуньи Спорт, 11:31 Минздрав объяснил важность запрета закуривать на балконах Общество, 11:18 Huawei запустит в России свой видеосервис Технологии и медиа, 11:01 В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту Общество, 11:00
Общество ,  
0 
В «Ленкоме» назвали причину смерти Марка Захарова

Режиссер Марк Захаров умер после продолжительной болезни. У актера произошло воспаление легких, сообщил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«После продолжительной болезни. У него было второе воспаление легких», — сказал он.

20 августа Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Он находился в реанимации. В конце месяца его выписали

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Он играл в студенческом театре МГУ, Пермском драматическом театре и снимался в кино. В 1965 году его пригласили в качестве режиссера в Московский театр сатиры. В 1973 году Захаров стал главным режиссером театра «Ленком».

Он поставил такие спектакли и фильмы, как «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также сериал «12 стульев». Захаров — народный артист РСФСР и СССР. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Теги: Марк Захаров, «Ленком», новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter