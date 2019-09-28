Басилашвили назвал смерть Марка Захарова «большой драмой для всех нас»

Актер театра, кино и телевидения Олег Басилашвили заявил РБК, что смерть режиссера Марка Захарова стала неожиданностью и трагедией.

«Ушел из жизни Марк Захаров, что для нас совершенно неожиданно. Это страшная трагедия для нашего театра, для всего российского [театра], для мирового, думаю, тоже. Страшное известие нас посетило», — сказал он.

Басилашвили добавил, что всегда ориентировался на работу Захарова в театре «Ленком», хотя и не играл в нем. Он также сказал, что вся его жизнь была связана с искусством режиссера.

«Я помню, когда Георгий Александрович Товстоногов, будучи худруком Большого драматического театра, однажды приехал из Москвы, собрал всю труппу и сказал: «Я собрал вас только для того, чтобы сообщить вам, что на нашем горизонте появился замечательный режиссер — Марк Захаров», — поделился воспоминаниями Басилашвили.