Боярский назвал бедой смерть Марка Захарова

Со смертью режиссера, актера и сценариста Марка Захарова ушел «целый пласт жизни», заявил РБК актер Михаил Боярский.

«Я пока еще не очухался. Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех для нас. Это целый пласт жизни ушел от нас», — сказал он.

Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни. Время и место похорон пока не сообщаются.

Захаров служил в московском Театре сатиры и в театре «Ленком». Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры».