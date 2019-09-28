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Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны театрального режиссера Марка Захарова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. «По предварительной информации, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — сообщил РБК источник в мэрии.

О том, что похороны пройдут на этом кладбище, также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении режиссера. Собеседник агентства назвал решение по месту похорон принятым.

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Дата и время похорон пока не известны.

Марк Захаров умер в субботу после продолжительной болезни. Как рассказал РБК директор «Ленкома» Марк Варшавер, у главного режиссера театра было второе воспаление легких.

Марку Захарову было 85 лет.

Теги: Марк Захаров, Новодевичье кладбище, новости РБК
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