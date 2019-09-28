Актеры «Ленкома» назвали смерть Марка Захарова колоссальной потерей

Смерть режиссера Марка Захарова стала колоссальной потерей для российского театрального искусства. Об этом РБК заявил актер Александр Лазарев, работавший вместе с Захаровым в театре «Ленком».

Он добавил, что смерть режиссера стала потерей для театра и актеров. «Потому что мы — семья. Это больно. Я ошарашен», — сказал он.

По словам актера «Ленкома» Ивана Агапова, вся труппа находится в шоке. Он назвал уход Захарова большим горем для всех учеников и актеров, которых взрастил выдающийся режиссер.

«Все, что он сделал для своих учеников, актеров, зрителей, не поддается пока описанию», — отметил в разговоре с РБК Агапов.