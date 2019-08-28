Обвалившееся в Новосибирске здание принадлежит компании из дела Абызова

При обрушении стены здания в Новосибирске погиб один рабочий, двое остаются под завалами, сообщили в Сибирской генерирующей компании — владельце строения. СК ранее сообщал о двух жертвах

Один человек погиб при обрушении стены реконструирующегося в Новосибирске одноэтажного здания. Об этом РБК сообщил представитель Сибирской генерирующей компании (входит в СУЭК), которая владеет строением.

СГК упоминается в деле с экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества. В 2018 году СГК купила «Сибэко» у компании «Ру Ком», бенефициаром которой был бывший министр. Эта компания также распоряжалась активами Абызова.

По данным компании, на площадке работали 18 человек. К настоящему времени «троих вытащили из-под завала: один погиб, один не пострадал, один сломал ногу», сказали в СГК. Еще два человека остаются под обломками. На месте происшествия работает скорая помощь и МЧС, сотрудники ведомства проводят спасательную операцию.

Региональное управление Следственного комитета уточняет, что обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились рабочие, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. По факту случившегося открыли дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).