В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания

Площадь обрушения составила 350 кв. м. Одного из пострадавших уже достали из-под завалов, как минимум двое рабочих погибли

Фото: МЧС РФ

До 12 рабочих могут находиться под завалами после обрушения стены здания в Новосибирске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел в реконструируемом одноэтажном здании на юге города по адресу: ул. Ударная, 1/1а (Ленинский район). Согласно данным сервиса 2ГИС, в этом здании располагается лечебно-диагностический центр ЦИТО. «Интерфакс» пишет, что здание принадлежит региональному филиалу Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК).

«Пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы. По оперативным данным, площадь обрушения составила 350 кв. м. Под завалами могут находиться рабочие», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что одного человека спасли и передали медикам. Информация по другим пострадавшим уточняется. ТАСС со ссылкой на Следственный комитет позже сообщил о двух погибших.