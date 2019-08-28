СК возбудил дело после обрушения стены здания на рабочих в Новосибирске

СК возбудил дело после обрушения стены здания на рабочих в Новосибирске

В Новосибирске региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, после того как на рабочих обрушилась стена здания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). «28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания», — заявили в СК.

Площадь обрушения составила 350 кв. м. По данным МЧС, под завалами могут находиться до 12 рабочих.