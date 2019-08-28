Общество , 28 авг, 11:22
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Обрушение здания в Новосибирске. Фоторепортаж
28 августа в Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания, которое находилось на реконструкции. Нескольких человек вытащили из-под завалов, один рабочий погиб
Стена двухэтажного здания на улице Ударная в Новосибирске обрушилась в среду около полудня по местному времени (около 8:00 мск). Строение было на реконструкции
На месте ЧП находились 13 рабочих, они занимались плановым ремонтом теплотрассы рядом с этим зданием
Площадь обрушения — 350 кв. м
В «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит обрушившееся здание, сообщили, что из-под завалов достали троих рабочих, один из них погиб
На месте обвала работают более 80 человек, в том числе расчеты кинологов, и 20 единиц техники
Под завалами остаются люди
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ
Причиной обрушения могли стать нарушения требований при строительстве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах
Аварийно-спасательные работы планируют завершить к вечеру среды.