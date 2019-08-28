СК опубликовал видео спасательных работ после обрушения в Новосибирске

Следственный комитет России опубликовал видео спасательных работ после обрушения стены здания в Новосибирске.

На видео видно, как пожарные и сотрудники МЧС разбирают обломки на месте обрушения.

Видео: Следственный комитет РФ

Инцидент произошел в реконструируемом одноэтажном здании в Новосибирске по адресу: ул. Ударная, 1/1а, площадь обрушения составила 350 кв. м. По данным регионального ГУ МЧС, под завалами могли находиться до 12 рабочих.

Как сообщил РБК представитель Сибирской генерирующей компании (входит в СУЭК), которая владеет зданием, при обрушении погиб один человек, еще двое пока остаются под обломками.