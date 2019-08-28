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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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СК опубликовал видео спасательных работ после обрушения в Новосибирске

Следственный комитет России опубликовал видео спасательных работ после обрушения стены здания в Новосибирске.

На видео видно, как пожарные и сотрудники МЧС разбирают обломки на месте обрушения.

Видео: Следственный комитет РФ

Инцидент произошел в реконструируемом одноэтажном здании в Новосибирске по адресу: ул. Ударная, 1/1а, площадь обрушения составила 350 кв. м. По данным регионального ГУ МЧС, под завалами могли находиться до 12 рабочих.

Как сообщил РБК представитель Сибирской генерирующей компании (входит в СУЭК), которая владеет зданием, при обрушении погиб один человек, еще двое пока остаются под обломками.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным ведомства, обрушение произошло во время планового ремонта теплотрассы.

Теги: Новосибирск, спасательные работы
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