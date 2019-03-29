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Задержание Абызова ,  
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В СУЭК заявили об отсутствии претензий к связанной с Абызовым компании
СУЭК в 2018 году купила «Сибэко» у компании «Ру Ком». Ее бенефициаром, по версии следствия, был Абызов. «Сибэко» и «Ру Ком» фигурируют в уголовном деле против экс-министра. Претензий к активу и продавцам нет, заверили в СУЭК
Владимир Рашевский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Гендиректор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭКа; контролирует Сибирскую генерирующую компанию — СГК) Владимир Рашевский прокомментировал покупку «Сибэко» у «Ру Ком» (обе компании, по данным следствия, связаны с бывшим министром по делам «открытого правительства» Михаилом Абызовым). Как Рашевский сказал РБК на Красноярском экономическом форуме, претензий к продавцам компании из-за уголовного дела в отношении экс-чиновника у него нет.

«[Мы] довольны активом, претензий к продавцам нет», — заверил он. Раскрыть сумму сделки он отказался. «При чем мы тут? Мы не имеем отношения к этому (уголовному делу в отношении Абызова. — РБК)», — добавил Рашевский.

«Если я правильно понимаю, эпизоды, о которых идет речь [в производстве], имеют отношение к 2011-2014 годам, а сделка приобретения [«Сибэко» структурами СГК] произошла в 2018 году», — сказал Рашевский.

Сотрудников СГК к следственным действиям по уголовному делу против Абызова силовые органы не привлекали, добавил он.​

Абызова задержали в Москве 26 марта. Его обвинили в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, бывший глава ведомства на момент начала «преступной деятельности» был бенефициарным владельцем около 95% акций четырех компаний («Сибэко», ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), сервисной организации ОАО «Сибэнергострой» и «Ру Ком»).

Незадолго до назначения министром он передал свой бизнес в доверительное управление, однако фактически продолжил им управлять, уверены в СКР. Так, по мнению сотрудников правоохранительных органов, соучастники Абызова через кипрский офшор Blacksiris совершили внутри холдинга министра сложную сделку и в итоге продали «Сибэко» и РЭС активы, стоимость которых была завышена в десятки раз — со 156,1 млн до 4 млрд руб., полагает следствие. Таким образом, миноритарии «Сибэко», не знавшие о сделке, понесли убытки, полагают следователи.

Материал дополняется.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко
Теги: Михаил Абызов
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