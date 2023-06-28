СК попросил продлить арест Беркович по делу об оправдании терроризма

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 16:22
Макрон осудил действия полицейских, застреливших юношу в Нантере Политика, 20:32
Появились фото и видео обломков батискафа «Титан» Общество, 20:20
Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13% Экономика, 20:15
Хоккеист молодежной сборной Великобритании умер в возрасте 20 лет Спорт, 20:13
«Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля Инвестиции, 20:11
МИД напомнил о правах россиян в ответ на вопрос об экстрадиции Пригожина Политика, 20:09
Саратовский депутат на обсуждении проблем почтальонов напомнил о Байдене Политика, 20:06
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:02
ЯRUS стал партнером команды «Про Путешествия» в международном ралли Пресс-релиз, 19:55
В Думе сказали, когда завершат рассмотрение повышения призывного возраста Общество, 19:49
СК попросил продлить арест Беркович по делу об оправдании терроризма Общество, 19:46
Российских фигуристов не включили в число участников серии Гран-при ISU Спорт, 19:42
Белорусская чемпионка Европы по биатлону будет представлять Россию Спорт, 19:32
Жителя Пензенской области заподозрили в сотрудничестве с СБУ Политика, 19:27
Общество ,  
0 

СК попросил продлить арест Беркович по делу об оправдании терроризма

СК попросил продлить арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук арестовали в начале мая по делу об оправдании терроризма. Адвокат называла причиной преследования спектакль «Финист Ясный Сокол», повествующий об уехавших в Сирию женщинах
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный комитет попросил продлить арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые проходят по делу об оправдании терроризма, сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении Беркович Е. Б. и Петрийчук С. А. меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили агентству в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Дело против Беркович завели в начале мая по ст. 205.2 УК — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Как сообщила ее адвокат Ксения Карпинская, уголовное дело против Беркович было возбуждено за публикацию читки пьесы «Финист Ясный Сокол» на YouTube.

В постановке рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Вместе с Беркович по делу проходит также Светлана Петрийчук — автор пьесы, по которой был поставлен спектакль. Обоих девушек в конце мая суд отправил в СИЗО на два месяца. Ни Петрийчук, ни Беркович вину не признают.

Читайте на РБК Pro
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Встретимся в 2130 году: как глава Insilico намерен прожить до 150 лет
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии

После возбуждения уголовного дела за Беркович поручились десятки деятелей культуры и искусства, среди которых Павел Лунгин, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие. Народный артист России Александр Розенбаум призывал «включить заднюю» в этом деле. «Я считаю, что переборщили сильно», — сказал он.

В основу дела против девушек легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма», — говорила ранее Карпинская.

Российский еврейский конгресс (РЕК) после этого обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой о проверке в отношении Силантьева. РЕК обратил внимание главы СК на то, что в комментарии Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по делу Беркович, «содержится множество антисемитских предрассудков». «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — утверждали в РЕК. С выводами еврейской организации согласились в Духовном управлении мусульман России.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
арест Следственный комитет оправдание терроризма Евгения Беркович Светлана Петрийчук
Материалы по теме
Мосгорсуд оставил Беркович в СИЗО по делу об оправдании терроризма
Политика
Мусульмане попросили проверить на антисемитизм эксперта из дела Беркович
Политика
Еврейский конгресс заявил в СК на антисемитизм эксперта из дела Беркович
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter