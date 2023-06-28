СК попросил продлить арест Беркович по делу об оправдании терроризма

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук арестовали в начале мая по делу об оправдании терроризма. Адвокат называла причиной преследования спектакль «Финист Ясный Сокол», повествующий об уехавших в Сирию женщинах

Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный комитет попросил продлить арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые проходят по делу об оправдании терроризма, сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении Беркович Е. Б. и Петрийчук С. А. меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили агентству в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Дело против Беркович завели в начале мая по ст. 205.2 УК — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Как сообщила ее адвокат Ксения Карпинская, уголовное дело против Беркович было возбуждено за публикацию читки пьесы «Финист Ясный Сокол» на YouTube.

В постановке рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Вместе с Беркович по делу проходит также Светлана Петрийчук — автор пьесы, по которой был поставлен спектакль. Обоих девушек в конце мая суд отправил в СИЗО на два месяца. Ни Петрийчук, ни Беркович вину не признают.

После возбуждения уголовного дела за Беркович поручились десятки деятелей культуры и искусства, среди которых Павел Лунгин, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие. Народный артист России Александр Розенбаум призывал «включить заднюю» в этом деле. «Я считаю, что переборщили сильно», — сказал он.