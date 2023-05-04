Лауреата «Золотой маски» задержали за оправдание терроризма в спектакле

Авторы спектакля «Финист Ясный Сокол», рассказывающего о судьбе женщин в Сирии, режиссер Евгения Беркович и сценарист Светлана Петрийчук, задержаны. Их подозревают в оправдании терроризма

Евгения Беркович (Фото: ebberkovich / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Режиссера Евгению Беркович задержали в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма, сообщила в соцсетях актриса Юлия Ауг. Адвокат режиссера Юлия Трегубова подтвердила РБК, что Беркович задержали как подозреваемую.

Ауг со ссылкой на супруга Беркович Юрия Шехватова сообщила, что Беркович задержана по делу спектакля «Финист Ясный Сокол» — она была режиссером и сценаристом этой постановки. Об этом же рассказала в соцсетях и мать Беркович, известный петербургский филолог и активист Елена Эфрос: «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма».

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен по пьесе Светланы Петрийчук. В нем рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Петрийчук также задержана, сообщила Юлия Ауг со ссылкой на ее мужа. По его словам, Петрийчук задержали в московском аэропорту Внуково.

Адвокат Светланы Петрийчук Юлия Кузнецова в разговоре с РБК подтвердила информацию о задержании Петрийчук по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол».

«Сейчас ведется протокол допроса подозреваемой», — уточнила Кузнецова.

«В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин — за последние годы в России, Казахстане, Узбекистане таких дел были сотни, если не тысячи. Что с ними случилось? Куда бегут эти женщины и, главное, откуда? В чем та неистребимая потребность человека — в вере, в любви, в ощущении себя частью чего-то большого и сильного, — что заставляет мужчин брать в руки оружие и убивать, а женщин — поддерживать их в этом?» — говорится в описании спектакля.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награду получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.

РБК направил запрос в Следственный комитет.