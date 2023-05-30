Мосгорсуд оставил режиссера Евгению Беркович в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд оставил Беркович в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Рассмотрение апелляции Евгении Беркович (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Московский городской суд признал заключение под стражу театрального режиссера Евгении Беркович законным, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее адвокаты Беркович подали жалобу в апелляционную инстанцию на ее арест по делу об оправдании терроризма ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награды получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.

Беркович и вторую фигурантку дела Светлану Петрийчук арестовали 5 мая. Уголовное дело связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол» по пьесе Петрийчук, режиссером и сценаристом которого была Беркович. В постановке рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская уточняла, что дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) возбудили за публикацию читки пьесы на YouTube. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Ни Петрийчук, ни Беркович вину не признали.