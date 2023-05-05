Беркович отказалась признавать вину в оправдании терроризма

Адвокат: режиссер Беркович в суде не признала вину по делу об оправдании терроризма

Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Режиссер Евгения Беркович, которую накануне задержали по делу об оправдании терроризма, не признает свою вину, сообщила ТАСС ее адвокат Ксения Карпинская.

«Насколько мне известно, вторая подозреваемая, [драматург Светлана Петрийчук], также не считает себя виновной», — добавила Карпинская.

Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая. В Санкт-Петербурге в доме матери Беркович, филолога и активиста Елены Эфрос, и бабушки режиссера, писательницы Нины Катерли, прошли обыски. Петрийчук задержали в московском аэропорту Внуково.

Уголовное дело касается спектакля «Финист Ясный Сокол» по пьесе Петрийчук, режиссером и сценаристом которого была Беркович. Постановку показывали в московских театрах. В ней рассказывается о женщинах, которые были завербованы в интернете представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин, говорится в описании постановки.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях театральной премии «Золотая маска» — за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награду получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.

Карпинская рассказала, что в пьесе, по версии следствия, содержится героизация боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), а также «идеология радикального феминизма».