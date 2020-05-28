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Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Она появится 29 мая на сайте mos.ru. Жители смогут увидеть, к какой группе отнесен их дом, а также информацию о датах, днях недели и времени для прогулок
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

График прогулок москвичей по дням недели и времени будет представлен в виде интерактивной карты, 29 мая его опубликуют на сайте мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

В ведомстве рассказали, что жилые дома в Москве будут поделены на шесть групп. Горожане смогут ввести в специальном поле свой адрес и увидеть, к какой из них отнесен дом. При наведении курсора на дом на карте появится информация о датах и днях недели для прогулок.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Ведомство уточнило, что на карте будут также отмечены закрытые для прогулок места.

Накануне мэр Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня, но вместе с тем ослабил ряд ограничений. В частности, москвичам разрешили с 1 июня выходить на прогулки, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). Гулять можно будет с 09:00 до 21:00, специальный пропуск для этого не потребуется, власти также рекомендовали ограничить радиус прогулок двумя километрами от дома.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Это коснулось в том числе пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, при этом теперь горожане должны будут надевать маски при каждом выходе на улицу, а не только в общественных местах. Расписание появится не только на сайте мэрии, но и на портале «Яндекса» и в мобильных приложениях, сообщал ранее мэр.

О том, что Москва готова к разрешению прогулок для жителей, 27 мая сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Она отметила, что ситуация в городе соответствует требованиям, которые выдвигает ведомство: коэффициент распространения коронавирусной инфекции за 70 дней в России составил меньше единицы, в Москве достаточно свободных коек и столица занимает первое в стране место по масштабам тестирования.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По словам Собянина, с 12 мая число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве уменьшилось на 40%. За последние сутки в столице зарегистрировали 2054 новых случая заражения. По данным оперативного штаба, этот показатель пятый день подряд не превышает 3 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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