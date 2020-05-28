Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Она появится 29 мая на сайте mos.ru. Жители смогут увидеть, к какой группе отнесен их дом, а также информацию о датах, днях недели и времени для прогулок

Фото: Александр Щербак / ТАСС

График прогулок москвичей по дням недели и времени будет представлен в виде интерактивной карты, 29 мая его опубликуют на сайте мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

В ведомстве рассказали, что жилые дома в Москве будут поделены на шесть групп. Горожане смогут ввести в специальном поле свой адрес и увидеть, к какой из них отнесен дом. При наведении курсора на дом на карте появится информация о датах и днях недели для прогулок.

Ведомство уточнило, что на карте будут также отмечены закрытые для прогулок места.

Накануне мэр Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня, но вместе с тем ослабил ряд ограничений. В частности, москвичам разрешили с 1 июня выходить на прогулки, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). Гулять можно будет с 09:00 до 21:00, специальный пропуск для этого не потребуется, власти также рекомендовали ограничить радиус прогулок двумя километрами от дома.