В России за сутки выявили 8371 заразившегося коронавирусом

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За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 8371 человека, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 379 051 случай заражения COVID-19.

Новых заразившихся обнаружили во всех 85 российских регионах. У 42,5% инфицированных заболевание при этом протекает бессимптомно.

Больше всего случаев заражения за сутки зарегистрировали в Москве — 2054 человека. В Подмосковье и Санкт-Петербурге выявили по 774 и 383 заболевших соответственно. Более 100 заразившихся обнаружили также в Свердловской (268 человек), Нижегородской (228), Ростовской (154), Архангельской (127), Волгоградской (111), Воронежской (110), Тульской (110) и Брянской (109) областях, а также в Красноярском крае (147), Дагестане (124) и Ханты-Мансийском автономном округе (104).

Умерли за прошедшие сутки 174 заразившихся коронавирусом, всего с начала эпидемии жертвами заболевания стали 4142 человека. Выздоровели за день 8785 заразившихся (и 150,9 тыс. за все время).