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Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID на 40%

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве с 12 мая уменьшилось на 40%, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Прямую трансляцию вел телеканал РБК.

«С 12-го числа по сегодняшний день у нас сократилась на 40% госпитализация тяжелых больных с коронавирусом. Это является безусловным маркером», — сказал Собянин.

Он также отметил, что в специализированных центрах на 40% снизилось число пациентов с пневмонией, вызываемой коронавирусом.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«И количество вновь выявляемых больных ковидом уменьшилось более чем на 40%. Сегодня вообще был самый низкий показатель — 2140 человек», — сказал Собянин.

По словам мэра, ранее «в пике» выявлялось более 6 тыс. человек.

«Все это нам позволяет сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая — раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, — одновременно с такими жесткими, достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию — значительно ее улучшить», — заявил Собянин.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр отметил, что сейчас можно говорить о следующих шагах выхода из кризисной ситуации.

В частности, он предложил разрешить с 1 июня в Москве непродовольственную торговлю, а также разрешить работу тех сервисов бытовых услуг, не требующих длительного контакта между людьми. По словам Собянина, речь идет о прачечных, химчистках и ремонтных мастерских.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, Владимир Путин, Москва, пациенты, коронавирус
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