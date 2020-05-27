Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки

Откроются все парки и зеленые зоны, кроме парка «Зарядье». Вместе с тем, радиус прогулок рекомендовано ограничить 2 км от дома

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

С 1 июня москвичи смогут посещать все парки и зеленые зоны, кроме парка «Зарядье». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми», — рассказал он. Всем гражданам, включая тех, кто старше 65 лет, будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе. С собой можно будет брать индивидуальный спортивный инвентарь, а также велосипеды и самокаты. Заработает велопрокат. Однако власти сохранят запрет на использование тренажеров на улицах.

«В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ», — отметил Собянин.

Для того чтобы избежать скопления людей, выход из дома для прогулки будет возможен только по графику. На пешие прогулки можно будет выходить три раза в неделю, с 9:00 до 21:00: два раза в будние дни и один раз в выходной. График прогулок будет установлен по домам. С расписанием можно будет ознакомиться на сайте мэрии, портале «Яндекса» и в мобильных приложениях.

Радиус прогулки рекомендовано ограничить 2 км от дома. «Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами», — сообщили в оперативном штабе.