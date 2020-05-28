В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Общее число жертв в столице выросло до 2254 человек. Всего в Москве, по данным на 27 мая, более 171 тыс. зараженных. Суточный прирост заболевших в столице с 15 мая не превышает 4 тыс. человек

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки в столице скончался еще 71 пациент, заразившийся коронавирусом. Общее количество жертв в Москве увеличилось до 2254 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным на 27 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали более 370 тыс. зараженных, свыше 142 тыс. человек выздоровели.

Общее количество заболевших COVID-19 в Москве, по данным на 27 мая, составляло больше 171 тыс. человек. При этом с 15 мая за сутки в столице регистрируют меньше четырех тыс. новых случаев, последние трое суток их количество не превышает трех тыс. человек.

Роспотребнадзор 27 мая сообщил, что Москва готова как первому, так и ко второму этапу отмены ограничений, введенных из-за COVID-19. Мэр города Сергей Собянин ослабил часть мер, однако продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с 1 июня он разрешил москвичам (в том числе пожилого возраста и с хроническими заболеваниями) выходить на прогулки, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). Гулять можно будет с 09:00 до 21:00, специальный пропуск для этого не потребуется. Однако теперь москвичи обязаны носить маски и на улице, в том числе во время занятий спортом (раньше их требовали надевать только в общественных местах). Выходить на улицу, чтобы заняться спортом можно каждый день, если тренировки проходят до девяти утра.