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В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Общее число жертв в столице выросло до 2254 человек. Всего в Москве, по данным на 27 мая, более 171 тыс. зараженных. Суточный прирост заболевших в столице с 15 мая не превышает 4 тыс. человек
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки в столице скончался еще 71 пациент, заразившийся коронавирусом. Общее количество жертв в Москве увеличилось до 2254 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным на 27 мая, с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали более 370 тыс. зараженных, свыше 142 тыс. человек выздоровели.

Общее количество заболевших COVID-19 в Москве, по данным на 27 мая, составляло больше 171 тыс. человек. При этом с 15 мая за сутки в столице регистрируют меньше четырех тыс. новых случаев, последние трое суток их количество не превышает трех тыс. человек.

Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Роспотребнадзор 27 мая сообщил, что Москва готова как первому, так и ко второму этапу отмены ограничений, введенных из-за COVID-19. Мэр города Сергей Собянин ослабил часть мер, однако продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом с 1 июня он разрешил москвичам (в том числе пожилого возраста и с хроническими заболеваниями) выходить на прогулки, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один — в выходные). Гулять можно будет с 09:00 до 21:00, специальный пропуск для этого не потребуется. Однако теперь москвичи обязаны носить маски и на улице, в том числе во время занятий спортом (раньше их требовали надевать только в общественных местах). Выходить на улицу, чтобы заняться спортом можно каждый день, если тренировки проходят до девяти утра.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Помимо этого, в столице заработает велопрокат и откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами по-прежнему запрещено. Кроме того, оставаться дома по-прежнему должны зараженные коронавирусом, люди с признаками ОРВИ, те, кто, проживает вместе с ними и граждане, обязанные соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, вернувшиеся из-за границы.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, коронавирус
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