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Москвичам разрешат гулять по три раза в неделю

Сверх графика, разрешающего три выхода на прогулку в неделю, могут разрешить гулять по утрам — с пяти до девяти часов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В июне москвичи получат право выходить на улицу для прогулок в дневное и вечернее время по специальному графику, так что каждый человек сможет гулять три раза в неделю — два дня в будни и в один из выходных. Об этом сообщил источник «Интерфакса» и подтвердил источник РБК, близкий к мэрии.

График прогулок по каждому дому, как ожидается, будет опубликован на сайте мэрии.

Кроме того, предполагается, что по утрам — с пяти до девяти часов — гулять можно будет без ограничений.

В среду в ходе прошедшей в режиме видеоконференции встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что власти столицы планируют в тестовом режиме разрешить прогулки по специальному графику.

Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве
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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

«Взять максимально простую и доступную схему, но главное, чтобы не все враз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться», — пояснил Собянин.

Прогулки в Москве под запретом с 30 марта, с этого дня москвичам разрешено выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в магазин или к врачу, а также вынести мусор. Выгуливать домашних животных разрешено, единственное ограничение — не далее 100 м от дома. За нарушение запрета может быть наложен штраф. Данные созданного «Яндексом» счетчика «Индекс самоизоляции» по состоянию на 16:50 мск 27 мая показывают в Москве 1,8 балла, что соответствует значению «На улице очень много людей».

Срок действия режима самоизоляции в Москве установлен пока до 31 мая, однако, скорее всего, в той или иной форме будет продлен. 25 мая Собянин заявил, что власти Москвы планируют продолжать поэтапное смягчение введенных для борьбы с COVID-19 ограничений.

Авторы: Евгения Кузнецова, Евгений Калюков
Теги: Москва, коронавирус, самоизоляция
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