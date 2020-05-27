Москвичам разрешат гулять по три раза в неделю

Сверх графика, разрешающего три выхода на прогулку в неделю, могут разрешить гулять по утрам — с пяти до девяти часов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В июне москвичи получат право выходить на улицу для прогулок в дневное и вечернее время по специальному графику, так что каждый человек сможет гулять три раза в неделю — два дня в будни и в один из выходных. Об этом сообщил источник «Интерфакса» и подтвердил источник РБК, близкий к мэрии.

График прогулок по каждому дому, как ожидается, будет опубликован на сайте мэрии.

Кроме того, предполагается, что по утрам — с пяти до девяти часов — гулять можно будет без ограничений.

В среду в ходе прошедшей в режиме видеоконференции встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что власти столицы планируют в тестовом режиме разрешить прогулки по специальному графику.