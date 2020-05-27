Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.

Необходимость усиления масочного режима Собянин объяснил тем, что москвичи получили право выходить из дома не только по делам, но и просто на прогулку.

«Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим», — написал Собянин в своем блоге.

Маски необходимо будет носить и на прогулках, и во время занятий спортом на открытом воздухе.