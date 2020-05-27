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Власти Москвы продлили рекомендацию воздержаться от посещения церквей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти продлили рекомендацию для жителей Москвы воздержаться от посещения религиозных объектов. Об этом свидетельствует указ мэра столицы Сергея Собянина.

«Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в документе. Кроме того, продлевается ограничение на посещение кладбищ, за исключением оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

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В Москве действует запрет на допуск граждан на территорию храмов и других церковных помещений. Посещение столичных кладбищ было ограничено с 9 апреля. Кроме того, патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями правил, направленных на противодействие распространению коронавируса.

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При этом 27 мая стало известно, что в Москве открыли для посетителей Покровский монастырь. Прихожан не допускают на службу в храм, но разрешают посетить мощи Матроны. К ним можно подходить по одному в масках и перчатках.

Теги: церкви, кладбища, религия, Москва
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