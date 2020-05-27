Власти Москвы продлили рекомендацию воздержаться от посещения церквей
Власти продлили рекомендацию для жителей Москвы воздержаться от посещения религиозных объектов. Об этом свидетельствует указ мэра столицы Сергея Собянина.
«Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в документе. Кроме того, продлевается ограничение на посещение кладбищ, за исключением оформления услуг по погребению и участия в похоронах.
В Москве действует запрет на допуск граждан на территорию храмов и других церковных помещений. Посещение столичных кладбищ было ограничено с 9 апреля. Кроме того, патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями правил, направленных на противодействие распространению коронавируса.