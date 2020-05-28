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Глава Рособрнадзора — РБК: «Вип-пункты проведения ЕГЭ не обсуждаются»

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в интервью РБК о том, как ведомство намерено обеспечить безопасность сдачи ЕГЭ, зачем нужны пробные экзамены без школьников и нервозности учащихся

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году должен был начаться с 25 мая. Однако из-за пандемии коронавируса в России сроки проведения экзамена неоднократно переносились — в конце марта Министерство просвещения сдвинуло начало кампании ЕГЭ на 8 июня. Позднее министерство решило вновь скорректировать сроки проведения. На сегодняшний день дата начала ЕГЭ — 3 июля. В интервью РБК временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как ведомство будет обеспечивать безопасность участников ЕГЭ.

О средствах защиты для школ во время ЕГЭ

В местах проведения экзаменов у нас всегда есть медпункты, куда ребята, если им становится плохо по каким-то причинам, могут обращаться. Теперь очевидно, что нам надо перестроить их работу и задействовать медицинских работников при организации дезинфекции и измерении температуры на входе.

Минимум, который должна иметь школа — это средства измерения температуры, маски, перчатки. Необходима дезинфекция пункта проведения перед каждым экзаменом. Но эти рекомендации — рамочные, широкие. Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации. Экзамен стартует через месяц, и я надеюсь, что ситуация будет еще более радужная. И, в большинстве субъектов, я думаю, не будет необходимости заставлять даже, чтобы дети были в масках, в перчатках.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О разведении потоков сдающих экзамен

Понятно, что каждый родитель беспокоится, в первую очередь, за безопасность проведения ЕГЭ. В соответствии с рекомендациями надо будет организовать рассадку так, чтобы между участниками было не менее полутора метров.

Разбивка проведения экзамена по русскому языку на два дня, отказ от базовой математики нам позволяют уверенно заявлять, что в подавляющем большинстве пунктов проведения экзаменов ничего не изменится, кроме рассадки. Как правило, половина аудиторий во время проведения экзамена опечатаны. В этом году они будут расконсервированы, и нам хватит аудиторного фонда, мы справляемся и обязательно детей будем рассаживать не кучно — от 10 до 15 человек в среднем на одно помещение.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Зачем нужен пробный ЕГЭ без участия школьников

 Президент Владимир Путин ранее предложил начать проведение ЕГЭ с 29 июня. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что с этой даты решено дать старт проведению пробных экзаменов без участия школьников, а штатная сдача начнется с 3 июля. 

Когда было объявлено о новом расписании и пробных экзаменах, я не увидел в социальных сетях ни единого положительного отзыва по этой ситуации. Понятно, люди на эмоциях, почти два месяца на самоизоляции, всем хочется побыстрее, чтобы кончился экзамен, и все было позади. Но, к сожалению, коронавирус внес хаос во все отрасли, и нас это тоже коснулось.

Чтобы организовать экзамен качественно и без сбоев, мы ежегодно проводим как минимум 6 всероссийских тренировок, апробаций с участием практически всех организаторов экзаменов. Они начинаются осенью. Организаторы, как минимум, должны научиться правильно распечатывать экзаменационные материалы и правильно их раздавать участникам экзаменов. Вроде бы вопрос смешной, но у нас ежегодно [по этому поводу] скандал в каком-то регионе. И вроде бы там в три нажатия: нажал кнопку, ввел шестизначный цифровой пароль, там даже нет каких-то иероглифов, распечатал и правильно раздал. Но при этом возникает какая-то техническая заминка. А в этом году мы провели только одну апробацию из шести, которые должны были. Поэтому нам нужен всероссийский пробный экзамен без детей — для организаторов. Так мы сможем оценить состояние техники, скоординировать работу медицинских служб, силовых структур, которые обеспечивают безопасность. В том числе мы собираемся в эти дни отработать организацию прохода детей в пункты проведения экзаменов. На входе у нас не должно быть никаких «коробочек» как на линейках, все это должны понимать, и это надо отрепетировать.

О возможности переноса ЕГЭ в регионах

Для тех, кто «по уважительной причине» не сможет принять участие в сдаче экзамена в июле, будет предусмотрена такая возможность в августе, отмечали в Минпросвещения.

Мы специально предоставляем 4 дня в августе на случай форс-мажорных ситуаций, если по каким-то причинам регион не сможет поучаствовать в проведении экзамена. Но, конечно же, для региона, где нельзя будет проводить процедуру, нужен иной подход.

Август нужен также для случаев, когда кто-то заболел в начале периода сдачи ЕГЭ. Так у человека будет компенсирующий период и срок, чтобы он выздоровел и смог поучаствовать в экзаменах. Вступительная кампания в вузы намечена Министерством образования и науки на конец августа, и все настроены на то, чтобы к 1 сентября студенты, первокурсники могли начать занятия.

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О школьниках, отказавшихся сдавать ЕГЭ

В Минпросвещения поясняли, что обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике в 2020 году не будет. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат выставят по итогам года. Для поступления в колледж также будет достаточно аттестата.

У каждого есть право заявиться на сдачу экзамена и участвовать, но если ученик не участвует в экзамене, он отдельно не пишет заявление и не информирует нас. Мы в день проведения экзамена понимаем, что человек не пришел, соответственно, нет участника — нет результата. Мы сейчас видим в базе, что 48 тыс. выпускников этого года выбрали для сдачи только ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Очевидно, что эти ребята не планировали поступать в вузы, потому что нет такой специальности, где такой набор предметов принимается.

Скорее всего, большинство из них ориентировалось на учреждения среднего профессионального образования, чтобы получить аттестат. И, думаю, что какая-то часть просто не планировала сразу же по выпуску продолжать обучение. Такие случаи тоже бывают. Но сказать, сколько из них придет на русский язык, а сколько не придет, я не берусь. Возможно, кто-то из них воспользуется этим правом, сдаст экзамен, получит результат, который он в будущем применит. Результаты ЕГЭ действительны 4 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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О нервозности школьников из-за ЕГЭ

Конечно, уровень нервозности высокий. Мы видим в социальных сетях высокий градус напряжения. Но в принципе даты проведения ЕГЭ в июле встречены выпускниками достаточно хорошо.

У нас много звонков, когда к нам обращаются и говорят: можем ли мы за свой счет приобрести оборудование и организовать пункт сдачи индивидуально для одного участника. Естественно, мы не можем пойти на такие, так скажем, вип-пункты проведения. Это даже не обсуждается. Но раз есть такие обращения, значит есть большая обеспокоенность родителей, стоит ли вообще в экзамене в этом году принимать участие. Поэтому мы аккуратно делали заявления о переносе: говорили о второй декаде июня. Психологически, конечно, все морально устали. Устали от болезни, устали от того, что нельзя общаться со всеми, встречаться, вести тот обычный образ жизни, который был. И это, конечно, накладывает отпечатки на психологическое состояние учителей, родителей, детей, всех жителей страны. Весь мир устал от этой ситуации.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, школа, коронавирус, Анзор Музаев
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