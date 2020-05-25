Глава Минпросвещения назвал дату начала второй волны ЕГЭ

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Вторая волна проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России начнется с 3 августа. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Также мы обсудили вопрос сдачи Единого государственного экзамена в августе, так называемая вторая волна, для желающих. Приняли решение, что экзамены пройдут 3 августа, 5 августа, 7 и 8 августа», — сказал он.

Во второй волне участвуют выпускники, которые не смогли сдать экзамены в основной период. Причиной могут быть болезнь, семейные обстоятельства и получение неудовлетворительного результата по одному обязательному экзамену.

Во второй волне также участвуют выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования в текущем году, а также выпускники прошлых лет и ученики, которые получили среднее образование за рубежом.