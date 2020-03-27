Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена для учащихся девятых классов — с 9 июня

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, а дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ было назначено на 22 мая.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переносе дат досрочной сдачи ЕГЭ, объяснив это угрозой COVID-19. При этом в Рособрнадзоре заверили, что планов переноса основного этапа сдачи ЕГЭ нет.

«У нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять», — сказал тогда временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.