Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать

Как будут проводить ЕГЭ

Из-за эпидемии COVID-19 в этом году в онлайн-формате пройдут выпускные и последние звонки. О такой рекомендации Минпросвещения сообщила пресс-служба ведомства.

Аналогичная идея прозвучала в отношении выпускных в вузах: по мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, всероссийский студенческий выпускной в таком формате станет «ярким и запоминающимся».