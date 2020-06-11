Пандемия коронавируса , 11 июн, 17:36
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Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Рособрнадзор опубликовал новый проект расписания ЕГЭ, ранее Владимир Путин провел совещание по ситуации в системе образования. Что будет с экзаменами и выпускниками в 2020 году — в материале РБК
Как будут проходить экзамены для выпускников школ
- Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников. Положение об этом 11 июня утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета начиная с 3 июля.
- Для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в основные даты, предусмотрены резервные дни: 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.
- 29 и 30 июня пройдут тренировочные ЕГЭ для организаторов.
- Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.
- Учебный год начнется в сентябре.
- Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
- Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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