Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 16:04
СК Петербурга начал проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой Общество, 20:29 Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге Общество, 20:23 ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Общество, 20:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая Общество, 20:07 РБК Pro: как создать идеальную рабочую среду. Семь шагов Pro, 20:00  Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов Технологии и медиа, 19:56 СМИ назвали причину перевода футболиста «Спартака» во вторую команду Спорт, 19:51 Власти Германии после 23-летнего перерыва станут совладельцами Lufthansa Бизнес, 19:49 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:39 Попова заявила о карантине за свой счет для вернувшихся из-за границы Общество, 19:38 ГМО-комары, мясо из пробирки и вода из отходов: куда вложился Билл Гейтс Quote, 19:36 Адвокат сообщила о заболевании Захарченко с похожими на COVID симптомами Общество, 19:34 Капитан баскетбольного клуба «Нижний Новгород» переболел коронавирусом Спорт, 19:22 iPhone 12 с технологией 5G может выйти осенью Стиль, 19:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ

В связи с эпидемиологической ситуацией власти сдвинули на несколько дней дату проведения ЕГЭ. 29 июня пройдет пробный ЕГЭ для того, чтобы экзамен прошел без сбоев
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Основная волна экзаменов ЕГЭ начнется 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Первые штатные экзамены пройдут по литературе, географии и информатике.

Однако предварительно также пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников. Такой формат существовал, когда экзамен действовал в России в качестве эксперимента, пояснил Кравцов.

Пробные экзамены, по словам Кравцова, начнутся 29 июня, чтобы исключить сбои в системе и обеспечить безопасность школьников. О начале экзаменов с 29 июня ранее сообщал Рособрнадзор. Проводить ЕГЭ с этой даты предлагал президент Владимир Путин.

Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Согласились на том, что с учетом эпидемиологической ситуации <…> необходимо время для того, чтобы еще раз пройти весь порядок, провести некую подготовку, а также проверить информационные системы, системы видеонаблюдения, сканирования, печати. Поэтому было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. И начать ЕГЭ именно с пробных экзаменов. Для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев», — заявил министр.

Он пообещал внести понятие пробного экзамена в нормативную базу и в расписание Единого государственного экзамена.

Кравцов подчеркнул, что важно соблюсти сроки приемной кампании. Он добавил, что расписание экзаменов опубликуют сегодня, 25 мая. Министр пообещал, что приемная кампания пройдет в сроки, которые были установлены ранее. «Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — сказал министр. По словам Кравцова, экзамены могут завершиться 25 июля, «фактически в те же сроки, как планировалось первоначально».

Позже Рособрнадзор представил новое расписание экзаменов. В 2020 году ЕГЭ будут проводить в следующие даты:

  • 6 и 7 июля — по русскому языку;
  • 10 июля — по профильной математике;
  • 13 июля — по истории и физике;
  • 16 июля — обществознание и химия;
  • 20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
  • 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Сроки проведения экзаменов в 2020 году несколько раз переносили из-за распространения коронавируса. Изначально основной этап экзаменов должен был начаться 25 мая, однако ЕГЭ перенесли на 8 июня. Позже в Минпросвещения решили провести его еще позднее, но конкретную дату не называли.

Теги: ЕГЭ, Минпросвещения, экзамен, школа, Сергей Кравцов
Материалы по теме
Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Общество
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter