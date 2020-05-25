Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ

«Согласились на том, что с учетом эпидемиологической ситуации <…> необходимо время для того, чтобы еще раз пройти весь порядок, провести некую подготовку, а также проверить информационные системы, системы видеонаблюдения, сканирования, печати. Поэтому было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. И начать ЕГЭ именно с пробных экзаменов. Для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев», — заявил министр.
Он пообещал внести понятие пробного экзамена в нормативную базу и в расписание Единого государственного экзамена.
Кравцов подчеркнул, что важно соблюсти сроки приемной кампании. Он добавил, что расписание экзаменов опубликуют сегодня, 25 мая. Министр пообещал, что приемная кампания пройдет в сроки, которые были установлены ранее. «Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — сказал министр. По словам Кравцова, экзамены могут завершиться 25 июля, «фактически в те же сроки, как планировалось первоначально».
Позже Рособрнадзор представил новое расписание экзаменов. В 2020 году ЕГЭ будут проводить в следующие даты:
- 6 и 7 июля — по русскому языку;
- 10 июля — по профильной математике;
- 13 июля — по истории и физике;
- 16 июля — обществознание и химия;
- 20 июля — биология и письменная часть экзамена по иностранным языкам;
- 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
Сроки проведения экзаменов в 2020 году несколько раз переносили из-за распространения коронавируса. Изначально основной этап экзаменов должен был начаться 25 мая, однако ЕГЭ перенесли на 8 июня. Позже в Минпросвещения решили провести его еще позднее, но конкретную дату не называли.