Минпросвещения назвало новые даты ЕГЭ

В связи с эпидемиологической ситуацией власти сдвинули на несколько дней дату проведения ЕГЭ. 29 июня пройдет пробный ЕГЭ для того, чтобы экзамен прошел без сбоев

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Основная волна экзаменов ЕГЭ начнется 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Первые штатные экзамены пройдут по литературе, географии и информатике.

Однако предварительно также пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников. Такой формат существовал, когда экзамен действовал в России в качестве эксперимента, пояснил Кравцов.

Пробные экзамены, по словам Кравцова, начнутся 29 июня, чтобы исключить сбои в системе и обеспечить безопасность школьников. О начале экзаменов с 29 июня ранее сообщал Рособрнадзор. Проводить ЕГЭ с этой даты предлагал президент Владимир Путин.