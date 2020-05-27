Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

Сделать это будет можно с 20 июня по 17 августа. Ранее в Минпросвещения заверяли, что перенос ЕГЭ не отразится на сроках приемной кампании

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В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа. Об этом в эфире «Первого канала» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности. То есть особенностью этого года будет то, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление», — цитирует Фалькова агентство ТАСС.

25 мая Рособрнадзор назвал новые даты проведения ЕГЭ. В соответствии с решением ведомства первые экзамены пройдут 3 июля, а последние — 22–23 июля. Вторую волну ЕГЭ планируется начать 3 августа. Помимо этого на 29–30 июня назначены пробные экзамены без участия школьников, в ходе которых планируется настроить систему, чтобы не допускать сбоев в дальнейшем.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что приемная кампания пройдет в сроки, которые были установлены ранее. «Начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразится на сроках приемной кампании», — сказал министр.