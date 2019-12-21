Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году

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Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 25 мая по 29 июня. В первый день выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), следует из приказа Министерства обороны и Рособрнадзора на официальном портале портале правовой информации.

Через три дня — 28 мая — состоится первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по базовой и профильной математике выпускники будут сдавать 1 июня. Затем пройдут экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), а также биологии (11 июня). Одновременно с последним школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, а устная часть этого экзамена состоится 15 и 16 июня.

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