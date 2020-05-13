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В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

Выпускникам, не планирующим поступать в вузы, экзамены сдавать не придется вовсе — оценки в аттестаты выставят по итогам учебы в году. Аналогичным образом получат итоговые оценки девятиклассники
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более позднюю дату. Такое решение замглавы Минпросвещения Виктор Басюк объяснил рекомендациями органов здравоохранения в условиях распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости защиты здоровья детей и педагогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Точные даты проведения экзаменов планируется назвать в ближайшем будущем (ранее СМИ сообщали, что ЕГЭ могут отложить на июль или август), но уже ясно, что сдавать их будут только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Остальным в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года.

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Валерий Фальков

Аналогичным образом будут выставлены итоговые баллы по русском языку и математике девятиклассникам — сдавать обязательные экзамены по ним (ОГЭ) в этом году не придется.

В Минпросвещения заверили, что сдача ЕГЭ для тех, кто все-таки будет его сдавать, пройдет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора, а число учащихся в аудиториях будет уменьшено. В преддверии ЕГЭ власти регионов получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Ранее начало основного этапа ЕГЭ в 2020 году было назначено на 25 мая, а ОГЭ — на 22 мая. Однако в конце марта Минпросвещения из-за угрозы COVID-19 объявило о переносе их на 8 и 9 июня соответственно.

Всего в 2020 году ЕГЭ должны были сдавать около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ нынешнего года.

В конце марта глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что распространение COVID-19 может привести к тому, что вступительные экзамены в российских вузах в 2020 году будут перенесены на более поздний срок. В середине апреля министр сообщил, что в его ведомстве не исключают, что новый учебный год в вузах может начаться в режиме онлайн.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Минпросвещения, ЕГЭ
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