В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

Выпускникам, не планирующим поступать в вузы, экзамены сдавать не придется вовсе — оценки в аттестаты выставят по итогам учебы в году. Аналогичным образом получат итоговые оценки девятиклассники

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Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более позднюю дату. Такое решение замглавы Минпросвещения Виктор Басюк объяснил рекомендациями органов здравоохранения в условиях распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости защиты здоровья детей и педагогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Точные даты проведения экзаменов планируется назвать в ближайшем будущем (ранее СМИ сообщали, что ЕГЭ могут отложить на июль или август), но уже ясно, что сдавать их будут только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Остальным в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года.

Аналогичным образом будут выставлены итоговые баллы по русском языку и математике девятиклассникам — сдавать обязательные экзамены по ним (ОГЭ) в этом году не придется.

В Минпросвещения заверили, что сдача ЕГЭ для тех, кто все-таки будет его сдавать, пройдет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора, а число учащихся в аудиториях будет уменьшено. В преддверии ЕГЭ власти регионов получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.