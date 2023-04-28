В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли

Сергей Синельников-Мурылёв (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Москве задержан и арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв. Ему предъявлены обвинения по ст. 159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Карточка дела опубликована на сайте суда.

Baza пишет, что сотрудники ФСБ задержали Синельникова-Мурылева 27 апреля. Дома, на даче и на работе у него прошли обыски. Ему вменяют хищение миллиона рублей.

Синельникова-Мурылев возглавляет ВАВТ с 2007 года.

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