Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
В Херсонской области заявили о перемещениях сил ВСУ к Днепру Политика, 11:58
ГИБДД выписала 429 тыс. штрафов за телефон в руках и непристегнутые ремни Авто, 11:57
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 11:54
В Литве договорились с Германией о развертывании немецкой военной бригады Политика, 11:54
В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли Общество, 11:53
Комиссия спортсменов ОКР назвала дискриминационными рекомендации МОК Спорт, 11:49
«Команда против пыток» сообщила об обысках у юристов в Нижнем Новгороде Политика, 11:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:45
Аналитики назвали долю пустующих площадей в московских ТЦ Недвижимость, 11:41
Курс евро упал ниже ₽89 впервые с 11 апреля Инвестиции, 11:40
Какие возможности сейчас есть в России для построения бизнеса и карьеры РБК+, 11:36
Матч Евролиги завершили досрочно из-за массовой драки игроков. Видео Спорт, 11:33
Можно считать выполненной: какие вызовы ждут электротехническую отрасль Новая экономика, 11:32
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:32
Общество ,  
0 

В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли

В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева
Сергей Синельников-Мурылёв
Сергей Синельников-Мурылёв (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Москве задержан и арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв. Ему предъявлены обвинения по ст. 159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Карточка дела опубликована на сайте суда.

Baza пишет, что сотрудники ФСБ задержали Синельникова-Мурылева 27 апреля. Дома, на даче и на работе у него прошли обыски. Ему вменяют хищение миллиона рублей.

Синельникова-Мурылев возглавляет ВАВТ с 2007 года.

Материал дополняется.

Теги
ректор мошенничество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter