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В Москве отстранен арестованный ректор университета пищевых производств

Минобрнауки: арестованного ректора биотехнологического университета Балыхина отстранили
Ректора МГУПП Балыхина, которого арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, отстранили от исполнения обязанностей. Его место занял проректор Кучумов
Михаил Балыхин
Михаил Балыхин (Фото: МГУПП / YouTube)

Арестованный ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин отстранен от исполнения обязанностей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве добавили, что готовы оказать содействие правоохранительным органам в текущем расследовании.

«С 27 октября исполняющим обязанности ректора Российского биотехнологического университета назначен А.В. Кучумов. Ранее А.В. Кучумов исполнял обязанности ректора ФГБОУ ВО «Пущинский государственный естественно-научный институт», — рассказали в Минобрнауки.

На сайте университета Алексей Кучумов значится как проректор по науке и технологиям.

Российский биотехнологический университет — новое название Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), его переименовали 20 октября.

РБК направил запросы в пресс-службу Минобрнауки и Российский биотехнологический университет.

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Балыхин стал исполняющим обязанности ректора университета пять лет назад — в 2017 году, в конце декабря 2018 года ученый совет избрал его ректором МГУПП.

Ректора арестовали до 25 декабря. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

В конце июня Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест по аналогичной статье. По его делу также проходила экс-замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.

В августе Мау изменили меру пресечения на подписку о невыезде и восстановили в должности ректора. В середине октября дело против него закрыли, рассказали источники РБК.

В отношении Раковой ведется несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». По версии следствия, средства были похищены, а документы о выполнении госконтракта сфальсифицированы. Субподрядчиком выступала «Шанинка».

Второе дело касается хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. По версии следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с Зуевым.

Третье дело касается хищения средств у все того же Фонда новых форм развития образования. Следователи считают, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.

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