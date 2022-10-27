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Суд арестовал ректора Московского университета пищевых производств

Суд арестовал ректора МГУПП Михаила Балыхина по подозрению в мошенничестве
Ректора МГУПП подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет. Ранее по этой же статье проходил ректор РАНХиГС Владимир Мау, его дело закрыли в октябре
Михаил Балыхин
Михаил Балыхин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Головинский суд Москвы арестовал ректора Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаила Балыхина на два месяца до 25 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Головинского районного суда РБК. Карточка его дела опубликована в картотеке суда.

Балыхина обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст.159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Фабула дела на момент публикации неизвестна.

РБК обратился за комментарием в МГУПП и Министерство образования и науки России.

Балыхин стал исполняющим обязанности ректора университета пять лет назад — в 2017 году, в конце декабря 2018 года ученый совет избрал его ректором МГУПП.

В конце июня Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест. Следователи считали, что он был причастен к мошенничеству в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По его делу также проходила экс-замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.

В августе следователь изменил меру пресечения Мау под подписку о невыезде, его восстановили в должности ректора РАНХиГС. В середине октября дело против него закрыли, рассказали источники РБК.

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Против Раковой заведено несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие утверждает, что деньги были похищены, а документация о выполнении госконтракта была сфальсифицирована. Субподрядчиком выступала «Шанинка».

Второе дело заведено в отношении хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. По данным следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым.

Третье дело ведется по хищению средств у того же Фонда новых форм развития образования. Следователи уверены, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн руб. в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
МГУПП Григорий Балыхин
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