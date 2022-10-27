Суд арестовал ректора Московского университета пищевых производств

Ректора МГУПП подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет. Ранее по этой же статье проходил ректор РАНХиГС Владимир Мау, его дело закрыли в октябре

Михаил Балыхин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Головинский суд Москвы арестовал ректора Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаила Балыхина на два месяца до 25 декабря, сообщили РБК в пресс-службе Головинского районного суда РБК. Карточка его дела опубликована в картотеке суда.

Балыхина обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст.159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Фабула дела на момент публикации неизвестна.

РБК обратился за комментарием в МГУПП и Министерство образования и науки России.

Балыхин стал исполняющим обязанности ректора университета пять лет назад — в 2017 году, в конце декабря 2018 года ученый совет избрал его ректором МГУПП.

В конце июня Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест. Следователи считали, что он был причастен к мошенничеству в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По его делу также проходила экс-замминистра просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.

В августе следователь изменил меру пресечения Мау под подписку о невыезде, его восстановили в должности ректора РАНХиГС. В середине октября дело против него закрыли, рассказали источники РБК.

Против Раковой заведено несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие утверждает, что деньги были похищены, а документация о выполнении госконтракта была сфальсифицирована. Субподрядчиком выступала «Шанинка».



Второе дело заведено в отношении хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. По данным следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым.

Третье дело ведется по хищению средств у того же Фонда новых форм развития образования. Следователи уверены, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн руб. в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.