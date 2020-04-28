Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

Говорить о том, кто больше пострадает от вызванного появлением COVID-19 кризиса, пока рано, считает Дмитрий Песков. Ранее ректор ВШЭ предупредил, что средний класс рискует скатиться в бедность

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация в экономике России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 действительно непростая, однако говорить о том, кто пострадает сильнее, пока рано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, заявившего в интервью телеканалу РБК о риске скатывания в бедность среднего класса.

«Кто будет под бóльшим ударом, под меньшим ударом, пока рано говорить», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле читают очень много прогнозов по разным группам населения и разным отраслям промышленности.

«Очевидно одно — ситуация непростая, она очень сложная и требует большой слаженной работы от руководства страны, правительства, руководства регионов, участников экономической жизни», — добавил Песков.