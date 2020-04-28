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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

Говорить о том, кто больше пострадает от вызванного появлением COVID-19 кризиса, пока рано, считает Дмитрий Песков. Ранее ректор ВШЭ предупредил, что средний класс рискует скатиться в бедность
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ситуация в экономике России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 действительно непростая, однако говорить о том, кто пострадает сильнее, пока рано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, заявившего в интервью телеканалу РБК о риске скатывания в бедность среднего класса.

«Кто будет под бóльшим ударом, под меньшим ударом, пока рано говорить», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле читают очень много прогнозов по разным группам населения и разным отраслям промышленности.

«Очевидно одно — ситуация непростая, она очень сложная и требует большой слаженной работы от руководства страны, правительства, руководства регионов, участников экономической жизни», — добавил Песков.

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В интервью телеканалу РБК Кузьминов предупредил, что из-за пандемии COVID-19 доходы будут падать у всех слоев населения России, однако скажется это на них по-разному.

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.

В середине марта президент Владимир Путин заявил, что к среднему классу, согласно методике Всемирного банка, относится 70% населения России, то есть все, кто зарабатывает в месяц 17 тыс. руб. и больше. Объясняя слова главы государства, Песков тогда назвал само понятие среднего класса относительным.

В Кремле ответили на данные о принадлежности к среднему классу 7% россиян
Общество
Фото: Александр Земляниченко / AP

Летом 2019 года эксперты Альфа-банка сообщили, что доля среднего класса в России за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В октябре того же года эксперты ВШЭ указали, что всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения России, или 10,3 млн человек.

«Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — ответил на выводы ВШЭ Песков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, средний класс, коронавирус
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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
Общество
В Кремле ответили на данные о принадлежности к среднему классу 7% россиян
Общество
Песков назвал относительным понятие среднего класса
Общество
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