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Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет
Средний класс в России стал более бедным и уязвимым. Доля граждан с устойчивыми доходами сократилась до 30%, выяснили экономисты Альфа-банка
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Средний класс пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка.

  • Доля среднего класса за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян.
  • Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.


Особенности среднего класса в России

В мире средний класс традиционно ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями. В России же занятость среднего класса резко сместилась в сторону госсектора.

  • Доля госслужащих в структуре среднего класса выросла с 10% в 2003-м до 15% в 2017 году.
  • Доля доходов среднего класса от предпринимательской деятельности сократилась до минимума — всего 5% по итогам 2017 года.

«Основная причина, почему россиян привлекает работа в госсекторе, связана с его большей стабильностью и меньшей рискованностью», — отмечают эксперты Альфа-банка.

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Еще одна особенность среднего класса в России — высокая доля расходов на питание, и в последние годы она растет — явный признак снижения уровня жизни.

  • 27% составляет доля расходов на еду в структуре потребления всех домохозяйств в России, и примерно такая же она у среднего класса. При этом уровень трат на питание у среднего класса вырос на 3 п.п.
  • Всего 20% доходов средний класс в России тратит на услуги (здравоохранение, образование, транспорт, связь и отдых). В развитых странах (США, Германии) этот показатель достигает 40%. В странах Восточной Европы — 30–35%.

Кого относят к среднему классу?

Понятие «средний класс», хотя и широко используется, субъективно. Диапазон разных оценок настолько широк, что между ними огромный разрыв.

  • Carnegie Endowment, например, считает, что к среднему классу принадлежат семьи с одним автомобилем как минимум. В таком случае в России 73%, или 104 млн граждан среднего класса.
  • Credit Suisse относит к среднему классу граждан со сбережениями не меньше двух среднегодовых доходов. При таком подходе в России всего 4%, или 6 млн граждан среднего класса.
  • Альфа-банк относит к среднему классу граждан с доходом от 39 тыс. до 99 тыс. руб. в месяц. Это соответствует от 110 до 250% медианного дохода в России (35 тыс. руб. в месяц).
  • Лишь 3,2% домохозяйств не испытывают ограничений в расходах, показал опрос Росстата.
  • 32,3% домохозяйств могут позволить себе продукты, одежду и товары длительного пользования. Но у них нет возможности покупать машины, квартиры и загородные дома.


Богатые богатеют

За последние десять лет реальные доходы среднего класса стагнировали. Доходы менее обеспеченных выросли всего на 4%. На этом фоне доходы наиболее богатых увеличились на 11%.

Во время кредитного бума 2009–2012 годов средний класс увеличил объем заимствований и сбережений на 90%, а состоятельные граждане — на 100%. Теперь россияне среднего достатка стали более осмотрительными, меньше остальных прибегают к кредитам и живут в основном на свои средства.

  • Доля финансового рычага (использование кредитов или сбережений) по отношению к совокупным доходам по итогам 2018 года составила всего 2–2,6% в структуре их потребления. Категория наиболее состоятельных граждан резко повысила уровень до 30%.

Альфа-банк объясняет снижение интереса среднего класса к кредитам накопленной долговой нагрузкой. Издержки на обслуживание долга растут: процентные платежи среднего класса выросли на 20% с 2014 по 2018 год.

Кредитные риски сместились в сторону менее обеспеченных групп населения. С 2016 года в зоне риска граждане с доходом 17 тыс. руб. в месяц. Именно они наиболее активно берут кредиты.

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Обеднение среднего класса характерно не только для России, отмечают экономисты Альфа-банка. В мире средний класс находится под давлением на протяжении длительного периода — с 1980 по 2016 год. Доходы среднего класса растут медленнее других. Если рост доходов менее обеспеченных домохозяйств во всем мире достигал 120%, а наиболее состоятельных — 235%, доходы среднего класса выросли всего на 40% за аналогичный период.

Автор: Ольга Агеева
Теги: средний класс, падение доходов, бедность, Альфа-банк
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