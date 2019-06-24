Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

Средний класс в России стал более бедным и уязвимым. Доля граждан с устойчивыми доходами сократилась до 30%, выяснили экономисты Альфа-банка

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Средний класс пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка.

Доля среднего класса за пять лет заметно сократилась — с 37 % в 2014 году до 30 % в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34 % россиян.

% в 2014 году до % в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось % россиян. Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.



Особенности среднего класса в России Особенности среднего класса в России

В мире средний класс традиционно ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями. В России же занятость среднего класса резко сместилась в сторону госсектора.