Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Средний класс составляет около 38% россиян, и его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет, считают в ВШЭ. Рождение ребенка или выход на пенсию способны выбросить россиян за пределы этого класса

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» (есть у РБК), представленного в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября.

Падение доходов

Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции. Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году, следует из данных Росстата.

Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель. Во Франции снижение покупательной способности зарплат на фоне растущей роли владения имуществом приводит к социальной напряженности, констатировал он. «Все больше и больше ресурсов основывается на обладании имуществом и все меньше — на регулярных доходах, что провоцирует разочарование. И движение «желтых жилетов» явилось одним из последствий этого», — отметил Шовель в своем докладе в ВШЭ.